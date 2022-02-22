В 285 населенных пунктах сохраняется угроза паводка – МЧС

Несмотря на реализацию комплекса противопаводковых мероприятий, за счет которых власти смогли снять угрозу подтопления 340 населенных пунктов, в 285 населенных пунктах она остается. Об этом во вторник в ходе заседания правительства заявил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

«Реализация комплекса противопаводковых мероприятий сняло угрозу подтопления с 340 населенных пунктов и минимизировало опасность в 385 имеющихся населенных пунктах. На сегодняшний день угроза сохраняется для 285-ти населенных пунктов из 1 010 паводкоопасных», - сообщил Ильин.

Он отметил, что для подготовки к предстоящему паводковому периоду на региональном уровне проведены заседания комиссии по ЧС, сформированы запасы ГСМ, инертных материалов и мешкотары, предусмотрены чрезвычайные резервы на неотложные затраты. По словам министра, предварительно заложено порядка 23 млрд тенге. Кроме того, продолжается вывоз снега из населенных пунктов.

«В настоящее время средняя наполняемость крупных водохранилищ составляет 60-75%. В то же время необходимо держать запас свободных объемов. В этой связи акиматам и министерству экологии, геологии и природных ресурсов необходимо контролировать уровень заполняемости водохранилищ. В то же время имеется проблема с бесхозяйными гидротехническими сооружениями. Если в прошлом году их было 10, то в этом году их уже 25», - при этом добавил Ильин.

В этой связи он предложил поручить Минэкологии принять меры по передаче их в коммунальную собственность.