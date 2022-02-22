Минфин Казахстана назвал причины расхождения таможенной статистики с Китаем

Министерство финансов Казахстана назвало причины расхождения таможенной статистики с Китайской Народной Республикой в $5,7 млрд. Из этой суммы только $2,8 млрд приходится на недостоверное декларирование, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ерулан Жамаубаев.

«Расхождение данных таможенной статистики между Казахстаном и Китаем составляют 5,7 млрд долларов США и имеют следующую структуру: 0,3 млрд долларов связано с методологическими аспектами, 2,6 млрд долларов – с транзитом товаров КНР через РК и 2,8 млрд долларов – недостоверное декларирование. Основные товарные группы: одежда, обувь, игрушки. В целом при недостоверном декларировании на вышеуказанные 2,8 млрд долларов предполагаемые потери республиканского бюджета оцениваются в 150 млрд тенге», - привел данные Жамаубаев.

Другой причиной глава Минфина видит усиление администрирования на границе с Китаем, которое вызвало переток импорта товаров из КНР в Кыргызстан.

«С начала текущего года зафиксирован рост китайского импорта в Кыргызстан в 5 раз, рост импорта из Кыргызстана в Казахстан – в 2,5 раза. Кроме того, сейчас на границе с КНР ожидают смягчения администрирования около 900 автотранспортных средств, а на складах временного хранения – 1200. С начала года поступления таможенных платежей и налогов по приграничным постам снижены на 23%, а объем – на 26%», - отметил он.

Третья причина – это «фирмы-однодневки», которых по итогам 2021 года более 20% от общего числа импортеров из КНР, а также выписка фиктивных электронных счетов-фактур на этапах последующей реализации. Уполномоченные органы, отметил Жамаубаев, выявили более 8 тыс. таких компаний с суммой оборота более 6 трлн тенге.

1 февраля на совещании по противодействию коррупции глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что в прошлом году разница между статданными о взаимной торговле с Китаем достигла $5,7 млрд, и это говорит об откровенной контрабанде. Кроме того, по словам президента, 90% опрошенных предпринимателей, ведущих торговлю с зарубежными странами, сталкиваются с коррупцией, из них 45% были вынуждены давать взятки таможенникам, а агентство по противодействию коррупции выявило три коррумпированных пункта транспортного контроля в Восточно-Казахстанской области.