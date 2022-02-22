Выборы депутата сената от Алматинской области назначены на 22 апреля

Центризбирком назначил выборы депутата сената парламента от Алматинской области вместо выбывшего Нурлана Кылышбаев на 22 апреля, а также утвердил календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов, сообщает пресс-служба ЦИК.

Как напомнил глава ЦИК Нурлан Абдиров, 29 декабря 2021 года Центризбиркомом было принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата сената парламента Нурлана Кылышбаева. Постановлением сената парламента от 30 декабря 2021 года его полномочия были прекращены. А в соответствии со статьями 69 и 83 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» выборы депутатов сената вместо выбывших должны быть назначены Центральной избирательной комиссией не позднее двух месяцев с момента досрочного прекращения.

«На основании вышеизложенного решением Центризбиркома выборы депутата сената парламента Республики Казахстан от Алматинской области вместо выбывшего назначены на 22 апреля», - говорится в сообщении ЦИК.

Также на заседании был утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению назначенных на 22 апреля выборов депутата от Алматинской области. Согласно плану, выдвижение кандидатов маслихатами и самовыдвижение начнется 23 февраля и продлится до 18:00 часов 22 марта. Кандидат в депутаты сената должен быть поддержан не менее чем 10 % голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, но не более чем 25 % голосов выборщиков от одного маслихата. Регистрация кандидата – до 18:00 часов 1 апреля. Избирательный взнос составит 900 тыс. тенге.

Предвыборная агитация начнется после 18:00 часов 1 апреля и продлится до полуночи 21 апреля.

Итоги выборов депутата сената парламента устанавливает Центральная избирательная комиссия РК не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов, то есть не позднее 28 апреля.

Напомним, что 4 февраля Нурлан Кылышбаев назначен на должность председателя комитета лесного хозяйства и животного мира.