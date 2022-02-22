Объединенная оппозиция будет требовать расследования январских событий, наказания виновных и смены режима
Жанболат Мамай заявил об объединении оппозиции Казахстана
фото Данияра Мусирова

Во вторник лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай заявил о создании Объединенной оппозиции. Он также призвал патриотов страны присоединиться к объединению. Заявление опубликовано на странице лидера Демпартии в Facebook.

Мамай констатировал, что во время январских событий у оппозиции не оказалось представительного органа, способного взять на себя координацию протестов и консолидировать всех оппонентов режима, а также – выдвинуть требования к власти. В то же время, по его словам, необходимость в создании единого центра давно назревала.

«С шестого января, мы, представители активно действующей части демократической оппозиции, стали вести между собой переговоры и консультации. Мы много обсуждали, спорили, – сообщил Мамай, добавив, что за это время «власть выпустила на арену множество персонажей, имитирующих оппозиционную деятельность». – Полагаем, что дальнейшее промедление с консолидацией настоящей оппозиции может привести к торможению и затуханию политической активности граждан и реставрации тоталитарного режима. Поэтому мы, представители демократических сил, сегодня заявляем о том, что объединение подлинной оппозиции началось и оно состоится. Отныне мы будем выступать под единым флагом: Объединенной оппозиции Казахстана».

Целями объединения он назвал: освобождение всех политических заключенных, проведение международного расследования кровавых январских событий с привлечением независимых экспертов, привлечение к ответственности всех виновных в расстрелах, пытках участников мирных митингов, полную смену режима Назарбаева-Токаева, отстранение от власти всей коррумпированной и преступной политической верхушки в Казахстане и установление парламентской формы правления.

«Призываем всех настоящих патриотов Казахстана присоединиться к Объединенной оппозиции Казахстана. Наши двери открыты для всех, кто готов бороться с авторитарным режимом», - также указано в заявлении.

Как сообщил Мамай Vласти в телефонном разговоре, к объединению на данный момент присоединились автор канала «Бәсе» Айдос Садыков, активисты забастовочного движения в Жанаозене Нурлыбек Нургалиев и Муратбай Жумагалиев, политическая эмигрантка Ардак Ашим, художник Канат Ибраимов и политический заключенный Алмат Жумагулов.

По словам Мамая, в объединении не будет лидеров, вступившие будут действовать каждый в рамках своего движения, при этом некоторые акции протеста будут координироваться.

«Мы демонстрируем другим оппозиционным движениям, что объединяться можно», – также прокомментировал лидер Демпартии.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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