Рейсы будут из семи городов Казахстана
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Казахстан в марте возобновляет авиарейсы в Египет
Фото Искандера Салиходжаева

В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана в марте возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом, сообщает комитет гражданской авиации МИИР.

«Начиная с начала марта казахстанские авиакомпании Aur Astana, Fly Arystan и SCAT планируют возобновить выполнение туристических полетов в г. Шарм-эль-Шейх из городов Нур- Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай», - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.

Напомним, что Казахстан приостановил авиасообщение с Египтом после выявления варианта коронавируса «Омикрон» 3 декабря прошлого года.

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