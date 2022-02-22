Казахстан в марте возобновляет авиарейсы в Египет

В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана в марте возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Египтом, сообщает комитет гражданской авиации МИИР.

«Начиная с начала марта казахстанские авиакомпании Aur Astana, Fly Arystan и SCAT планируют возобновить выполнение туристических полетов в г. Шарм-эль-Шейх из городов Нур- Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе, Уральск и Костанай», - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпаний.

Напомним, что Казахстан приостановил авиасообщение с Египтом после выявления варианта коронавируса «Омикрон» 3 декабря прошлого года.