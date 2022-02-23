Зарегистрировано 57 случаев пневмонии
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10 человек скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии

На 21 февраля в Казахстане зарегистрировано 57 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода. Общее число случаев пневмонии достигло 87 937, летальных случаев – 5 329.

От коронавирусной инфекции на 21 февраля скончались 8 человек, а всего – 13 553.

На 23 февраля лечение от КВИ продолжают получать 28 280 человек (27 181 КВИ+ и 1 099 КВИ-), из них в стационарах находятся 3 672 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 24 608 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 220 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 88 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 78 пациентов.

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