Утильсбор в Казахстане снизят на 50%

Утилизационный сбор на автотранспорт и сельскохозяйственную технику в Казахстане будет снижен на 50%, об этом в интервью телеканалу «Хабар 24» сказал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

«Принято взвешенное решение: уровень от этого стимулирования автопрома позволяет нам снизить ставку (утильсбора – V) на 50% на все виды автотранспорта и сельхоз техники», - сказал Скляр.

При этом он отметил, что в процессе будут смотреть, есть ли необходимость в дальнейшем снижении либо увеличении ставок.

«Сейчас принято такое решение. Поэтому я абсолютно убежден, что все разговоры о том, что у нас якобы фейковый автопром и фейковое сельхозмашиностроение, нужно прекратить. Мы будем продолжать работу по развитию нашей промышленности, несмотря на то, что существуют какие-то отличные мнения и существуют манипуляции, попытки манипуляций общественным мнением. Мы твердо намерены развивать собственную промышленность и работать во благо нашей страны, во благо экономики», - подчеркнул Скляр.