Арестован еще один бывший зампред КНБ

По данным КНБ, Осипов был задержан накануне в рамках расследования дела в отношении бывшего председателя комитета Карима Масимова. В среду суд арестован его на два месяца.

Осипов был освобожден от должности в начале января. Он третий зампред комитета, работавший под руководством Масимова, арестованный после январских событий. По делу также проходят Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Все они проходят по делу о госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Кроме того, под арестом находятся и бывший руководитель 5-го департамента КНБ Руслан Искаков и бывший глава департамента КНБ по Алматы Нурлан Мажилов.

Арестован также бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов - его подозревают в бездействии. По данным источников Vласти, расследования также ведутся в отношении нескольких уже бывших начальников полиции разных регионов, ни МВД, ни Генпрокуратура об этих расследованиях официально не сообщали.

На минувшей неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал 15 марта обнародовать итоги расследования январских событий. В этот день он планирует обратиться с посланием к народу.