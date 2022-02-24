Казахстанцам компенсируют потери по депозитам в тенге

«На фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Нацбанком РК совместно с правительством РК будет реализована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета», - говорится в совместном заявлении правительства и Нацбанка, опубликованном на сайте главы кабина.

Это будет касаться вкладов физических лиц в тенге, открытых в одном или нескольких банках – участниках системы гарантирования вкладов и АО «Отбасы банк» по состоянию на конец дня 23 февраля. Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты.

«Компенсация (премия) в размере 10% начисляется 1 человеку в каждом банке 1 раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации программы. Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом», - поясняется в заявлении.

Обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада в банке до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации, депозит должен быть пролонгирован до срока завершения программы. При частичном изъятии вклада выплата компенсации осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных выше лимитов.

«В ближайшие время будут приняты соответствующие акты правительства и Национального банка. Для участия в программе вкладчикам будет необходимо обратиться в свой банк второго уровня, в котором размещен вклад», - отмечается в заявлении.