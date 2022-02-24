Несколько десятков военных ранены
С начала атаки России погибли 40 украинских военных
ФОТО REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович во время брифинга подтвердил гибель 40 украинских военных с момента начала атаки России, сообщает украинское информационное агентство УНИАН в Telegram. Несколько десятков военных ранены.

Между тем возвращен полный контроль над городами Мариуполь и Счастье, а под Харьковом идут тяжелые бои.

«Наиболее удачная ситуация у нас в зоне ООС. Линия обороны не прорвана. Несмотря на заявления Минобороны РФ, которые все информационная война, мы отбили Счастье, там подбито много бронетехники, потери живой силы еще считаются. Также сбит уже шестой самолет, и такими темпами их авиация закончится гораздо раньше, чем они думают», - отметил Арестович.

Владимир Зеленский на брифинге отметил, что страна была атакована с трех сторон: «Украина атакована с севера, востока и юга. Атакована с воздуха. Защита работает, армия. И национальная солидарность - это на сегодня главная опора украинской государственности».

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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