Он назначен только помощником президента
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Асет Исекешев освобожден от должности секретаря Совбеза
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Асет Исекешев освобожден от должности секретаря Совбеза, сообщает Акорда.

«Назначить Исекешева Асета Орентаевича помощником президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента – секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан», - говорится в указе на сайте главы государства.

Исекешев занимал пост в Совбезе с января 2020 года. С конца июня 2016 года до сентября 2018 года занимал пост акима столицы. В сентябре был назначен руководителем администрации президента, а в марте 2019 года – исполнительным директором Фонда первого президента.

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