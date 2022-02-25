Асет Исекешев освобожден от должности секретаря Совбеза

«Назначить Исекешева Асета Орентаевича помощником президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента – секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан», - говорится в указе на сайте главы государства.

Исекешев занимал пост в Совбезе с января 2020 года. С конца июня 2016 года до сентября 2018 года занимал пост акима столицы. В сентябре был назначен руководителем администрации президента, а в марте 2019 года – исполнительным директором Фонда первого президента.