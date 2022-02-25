Гизат Нурдаулетов назначен помощником президента – секретарем Совбеза

«Назначить Нурдаулетова Гизата Дауренбековича помощником президента – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан, освободив от должности генерального прокурора Республики Казахстан», - говорится в тексте указа на Акорде.

Гизат Нурдаулетов занимал должность генерального прокурора страны с марта 2019 года. До этого был первым замгенпрокурора, возглавлял ДКНБ Алматинской области.