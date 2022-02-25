Он освобожден от должности генерального прокурора
Бывший генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов назначен помощником президента – секретарем Совбеза, сообщает Акорда.
Еще по теме:
- Токаев подписал поправки в закон, отменяющие согласование с Назарбаевым инициативы по внутренней и внешней политике
- Мажилис согласился с поправкой сената, отменяющей согласование с Назарбаевым инициативы по внутренней и внешней политике
- Назарбаев сам передал пост председателя Совбеза Токаеву – пресс-секретарь
- Асет Исекешев назначен секретарем Совбеза
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые