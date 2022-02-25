Среди них правозащитник Андрей Свиридов
В Алматы у генконсульства России вновь проходит акция в поддержку Украины
ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА

В Алматы у генерального консульства России вновь собрались несколько человек, чтобы выразить поддержку Украине и выступить против военных действий РФ в отношении этой страны.

Среди собравшихся – журналист и правозащитник Андрей Свиридов, он держит в руках плакат «Россия, от Украины руки прочь». Еще один плакат, с изображением Владимира Путина и мишени, активисты повесили на забор генконсульства, но его почти сразу снял полицейский.

Накануне у генконсульства провели пикет активисты движения «Oyan, Qazaqstan!». Они пришли к генкосульству с украинскими флагами и плакатами «Украина. Нет войне», «Украiна – незалежна!».

«Мы вышли, чтобы показать, что в Казахстане тоже есть люди, которые поддерживают Украину. Чтобы они не чувствовали, что они одни. Мы против войны», - сказал активист Дархан Шарипов.

Прибывшая на место сотрудник акимата попросила участников пикета разойтись, заявив, что они не санкционировали свою акцию. Участники пикета ответили ей, что не намерены подавать в акимат уведомление. Позже почти всех участников пикета задержала полиция, но вскоре отпустила.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Vласти

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