Но назначен советником президента
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Ерлан Тургумбаев освобожден от должности главы МВД
фото с сайта inform.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Ерлана Тургумбаева с должности министра внутренних дел и назначил его своим советником, сообщает Акорда.

«Распоряжением главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович назначен советником Президента Республики Казахстан», - говорится на Акорде.

Ерлан Тургумбаев занимал должность главы МВД Казахстана с 2019 года, переназначался трижды. До этого возглавлял ДВД Алматы. Новым главой МВД назначен Нургали Билисбеков С 2013 года он занимал должность зампреда КНБ Нургали Билисбеков назначен новым министром внутренних дел вместо Ерлана Тургумбаева. Соответствующий указ подписал глава государства. «», - говорится на сайте Акорды. 59-летний Нургали Билисбеков с 2013 года занимал должность заместителя председателя комитета национальной безопасности. До этого возглавлял ДКНБ Алматы. Родился в Чимкенте, окончил Казахский химико-технологический институт (инженер-механик), Высшие курсы комитета государственной безопасности СССР, Казахский гуманитарно-юридический университет (квалификация – юрист», специальность – правоведение). В органах национальной безопасности Республики Казахстан – с 1991 года. С 2000 по 2001 годы был главным экспертом отдела по вопросам экономической безопасности Совета Безопасности, после чего снова вернулся на службу в органы КНБ: был первым заместителем начальника, начальником департамента экономической безопасности КНБ, зампредом комитета.

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