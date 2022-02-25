Новым министром внутренних дел стал бывший глава антикоррупционной службы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил новым
министром внутренних дел Марата Ахметжанова, сообщает Акорда.
«Назначить Ахметжанова Марата Муратовича Министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы)», - говорится в тексте указа.
Марат Ахметжанов по образованию юрист. Прошел путь от следователя в Темиртау до начальника управления по расследованию особо опасных преступлений государственного следственного комитета, работал на руководящих постах в системе МВД и министерства юстиции. С 2000 по 2003 годы руководил департаментом по надзору за законностью следствия и дознания генеральной прокуратуры, затем был прокурором Павлодарской и Южно-Казахстанской областей, в 2009 году возглавил комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, с 2012 по 2014 годы был заместителем председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, руководил департаментам по делам госслужбы и противодействию коррупции Атырауской области, с 2016 по 2021 годы – заместитель генерального прокурора, а с 16 апреля 2021 года был председателем агентства по противодействию коррупции.