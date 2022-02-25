Новым министром внутренних дел стал бывший глава антикоррупционной службы

«Назначить Ахметжанова Марата Муратовича Министром внутренних дел Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (антикоррупционной службы)», - говорится в тексте указа.

Марат Ахметжанов по образованию юрист. Прошел путь от следователя в Темиртау до начальника управления по расследованию особо опасных преступлений государственного следственного комитета, работал на руководящих постах в системе МВД и министерства юстиции. С 2000 по 2003 годы руководил департаментом по надзору за законностью следствия и дознания генеральной прокуратуры, затем был прокурором Павлодарской и Южно-Казахстанской областей, в 2009 году возглавил комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, с 2012 по 2014 годы был заместителем председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, руководил департаментам по делам госслужбы и противодействию коррупции Атырауской области, с 2016 по 2021 годы – заместитель генерального прокурора, а с 16 апреля 2021 года был председателем агентства по противодействию коррупции.