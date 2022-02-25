Депутатом мажилиса вместо Назарбаевой станет Саясат Нурбек

Бюро политсовета партии «Нур Отан» приняло решение передать свободный мандант депутата мажилиса Саясату Нурбеку. Об этом в Facebook написал исполнительный секретарь партии Асхат Оралов.

«Сегодня постановлением бюро политического совета “Нур Отан” принято решение о проведении 28 февраля заседания политического совета, где будет утверждена повестка внеочередного XXII съезда партии. Также постановлением бюро политического совета принято решение передать свободный мандат депутата мажилиса парламента партии “Нур Отан” по партийному списку Саясату Нурбеку. Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК», - сообщил Оралов.

Саясат Нурбек займет в мажилисе место Дариги Назарбаевой, которая подала заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

Саясат Нурбек является членом политического совета партии «Нур Отан» с января этого года. С 2019 года – член национального совета общественного доверия. Сейчас занимает должность генерального директора BTS Education. По специальности он политолог, юрист, магистр геополитики и международной безопасности, учился колледж Маршаллтаун (США), в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева, магистратура – в итальянском университете La Sapienza.

Трудовую деятельность начинал помощником в предвыборных компаниях конгрессмена США Марка Смита, кандидата в президенты США Альберта Гора, был консультантом информационно-вычислительного департамента правительства штата Айова (США). Также преподавал в ЕНУ, был советником председателя правления АО «ФУР «Казына», заведующим сектором отдела кадровой политики администрации президента, вице-ректором по международному сотрудничеству Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, работал в структуре АО «ФНБ «Самрук-Казына», возглавлял Центр международных программ, был управляющим директором МФЦА, руководителем образовательных проектов BTSDigital.