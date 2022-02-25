Машину с Мамаем и его соратниками на прицепе увезли в полицию

Полиция остановила машину, в которой находился лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай, его супруга Инга Иманбай и активист Демпартии Даурен Достияров. Затем машину на прицепе увезли в отделение полиции Наурызбайского района. Об этом сообщается в прямом эфире на его странице в Facebook.

«Нас забирают. Увозят на прицепе. Подъехала специальная машина. Куда везут - неизвестно», – сказал Мамай в эфире.

Ранее супруга политика Инга Иманбай сообщила корреспонденту Vласти в телефонном разговоре, что их машину остановили полицейские около часа назад на улице Ашимова в Алматы, и потребовали документы Даурена Достиярова, находившегося за рулем. По словам Иманбай, его документы в полиции забрали после того, как он был задержан в ходе январских событий, и спустя почти два месяца так их и не вернули.

Позднее Мамай также сообщил в эфире, что их привезли в отделение полиции Наурызбайского района. Он также сообщил, что после участия в траурном митинге 13 февраля на него завели административное дело, и задержание связано с этим.