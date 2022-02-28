Центризбирком Беларуси сообщил, что за поправки в Конституцию проголосовали более 65% граждан

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, за внесение изменений и дополнений в Конституцию страны проголосовали 65,16% участников референдума, против – 10,07%, сообщает «Новая газета» .

ЦИК утверждает, что за поправки в Конституцию проголосовало 4 440 813 человек, против изменений выступили 686 165 человек. Всего в референдуме приняли участие 5 359 471 человек, или 78,63% граждан страны.

В воскресенье, 27 февраля, в Беларуси прошел референдум по поправкам в Конституцию страны, которые предусматривают снятие ответственности с Александра Лукашенко за действия на посту, запрет на избрание президентом одного того же человека более чем на два срока, то, что всебелорусское народное собрание станет высшим представительным органом власти, определяющим внешнюю и внутреннюю политику страны и другие изменения.