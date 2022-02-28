Нарушения противоэпидемических требований выявляются в каждой второй больнице – Есмагамбетова

Практически в каждой второй больнице Казахстана выявляются нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Аналогичная ситуация складывается и в школах страны, сообщила в понедельник в ходе коллегии вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.

«Учитывая значимость соблюдения противоэпидемических мероприятий и профилактики коронавирусной инфекций, в 2021 году большое внимание уделялось соблюдению противоэпидемических требований в организациях образования и здравоохранения. По результатам проверок, к сожалению, практически в каждой второй медорганизации выявлялись нарушения санитарных правил», - сообщила Есмагамбетова.

По ее словам, 94% нарушений связаны с текущей деятельностью медицинских организаций – это несоблюдение противоэпидемического режима, несвоевременное проведение профилактических мероприятий и 6% нарушений связаны с санитарно-техническим состоянием объекта и отсутствием разрешительных документов на работу объектов.

«Не исключение – организации образования. В них наблюдается практически аналогичная ситуация. В организациях образования в каждом третьем объекте выявлены нарушения», - отметила вице-министр.

Вместе с тем, констатировала она, растет число заболеваний органов зрения и сколиоза среди школьников, что связано с выявленными нарушениями по освещению классов и не соответствующей требованиям мебелью.