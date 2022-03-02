101 уголовное дело по январским событиям направлено в суд – Генпрокуратура

По январским событиям в Казахстане в суд направлено 101 уголовное дело, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«В производстве следственно-оперативных групп находится 3 666 досудебных расследований. Помимо дел об актах терроризма и массовых беспорядках расследуются факты грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Из указанной категории в суд направлено 101 уголовное дело в отношении 162 обвиняемых. 62 лица осуждены к различным видам наказаний», - сообщил Килымжанов.

В настоящее время, по его данным, в следственных изоляторах находится 751 человек, с учетом личности, состояния здоровья и оказанного содействия следствию 199 подозреваемым содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.

Он также отметил, что во время январских событий ранения различной степени тяжести получили более 4 тыс. человек, среди которых 2 402 полицейских и 990 военнослужащих.

В свою очередь начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что в производстве следователей органов внутренних дел находится 2 997 уголовных дел по фактам краж, грабежей, хищению оружия, по которым с санкции судов под стражей содержатся 194 человека, из них 152 арестованы за кражи во время массовых беспорядков, 22 – за незаконное хранение оружия и 24 – за их хищение.

«Следователями органов внутренних дел по январским событиям с обвинительным актом завершены уголовные дела в отношении 174 подозреваемых», - сказал Адилов.

Напомним, ранее, 21 февраля, Адилов сообщал, что по фактам январских событий следователи министерства внутренних дел расследуют 2 729 уголовных дел, из которых 107 завершены с обвинительным уклоном, суду преданы 86 обвиняемых, 56 из них уже осуждены.

Правоохранительные органы продолжают оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия. На сегодня общее количество изъятого оружия составляет 1 069 единиц, в их числе 123 автомата, 231 пистолет, 263 гладкоствольных ружей, 84 нарезного оружия, 168 гранат, 9 гранатометов и 2 пулемета, а также 21 759 боеприпасов.