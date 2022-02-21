Расследование 107 уголовных дел по январским событиям завершено – МВД

По фактам январских событий следователи министерства внутренних дел расследуют 2 729 уголовных дел, из которых 107 завершены с обвинительным уклоном, суду преданы 86 обвиняемых, 56 из них уже осуждены. Об этом в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

«На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2 729 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 255 лиц. При этом с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности к 140 лицам судами избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества: домашний арест – 62, залог – 33, подписка о невыезде – 45», - рассказал Адилов.

Он отметил, что 1 844 дела расследуются по фактам краж, 343 – по факту незаконного оборота оружия, 144 – по умышленному повреждению или уничтожению имущества.

«Следователями органов внутренних дел по январским событиям в отношении 107 подозреваемых уголовные дела окончены с обвинительным актом. Основную часть данных дел также составляют кражи – 65, факты незаконного хранения оружия – 11, их хищения – 7 и другие. Суду предано 86 обвиняемых. На сегодня судами страны с учетом личности и тяжести совершенного преступления осуждены 52 лица, из них 39 – к ограничению свободы, 13 – к лишению свободы, а в отношении двух лиц прекращено за примирением сторон», - озвучил данные Адилов.

По данным МВД, в расследовании январских событий по всей республике задействовано более 500 сотрудников органов внутренних дел, в числе которых следователи, оперативные работники и криминалисты, опытные сотрудники направлены в регионы и из центрального аппарата МВД.

Кроме того, полицейские продолжают поиск похищенного оружия. На сегодняшний день, по информации Адилова, изъято 1 006 единиц оружия и 20 307 боеприпасов. 16 февраля в МВД сообщали, что в ходе беспорядков было похищено более 3 000 единиц оружия, а найдено только 967, более 2 тысяч, в числе которых гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, «до сих пор на руках».