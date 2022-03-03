В МИИР создан оперативный штаб для помощи бизнесу из-за проблем с международными грузоперевозками

Министерство индустрии и инфраструктурного развития создало оперативный штаб для помощи бизнесу, столкнувшемуся с проблемами международных перевозок из-за европейских санкций в отношении России.

«В связи с обострением ситуации между странами Европейского союза и Российской Федерацией и возникающими проблемами в области международных транспортных перевозок в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы. Штаб возглавил министр Каирбек Ускенбаев», - говорится в сообщении.

Оперативный штаб создан для помощи и информационной поддержки бизнеса и участников международных грузоперевозок автомобильным, железнодорожным, морским и воздушным транспортом. В этой связи на базе ситуационного центра МИИР открыта горячая линия: +7 708 088 0800; +7 (7172) 98-35-35.

Накануне в ведомстве сообщали, что МИИР совместно с «КТЖ» принимают меры «по решению возникающих вопросов, в том числе по трудностям при транспортировке грузов через порты городов Санкт-Петербург и Новороссийск судами РФ, от которых отказались принимать грузы перегрузочные транзитные порты Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга». В частности, по грузам, находящимся на территории России, МИИР прорабатывается возможность их переориентации на латвийские порты Рига и Венстпилс. По этому вопросу планируется провести переговоры с министерством транспорта Латвии и администрациями латвийских морских портов.

«Также в качестве альтернативы казахстанским экспортерам предложено использование маршрута через казахстанские порты Актау и Курык и далее по ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут). На сегодняшний день в рамках ТМТМ налажено регулярное контейнерное сообщение между портами Актау и Баку и паромное сообщение Курык – Баку», - отмечали в министерстве.

В Москве «КТЖ» проводит переговоры с РЖД по вопросам логистики перевозок казахстанских грузов.