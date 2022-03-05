ЮНИСЕФ открывает сбор пожертвований для детей в Украине и соседних странах

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане объявляет сбор пожертвований для оказания жизненно важной помощи детям и их семьям в Украине и соседних странах, сообщает пресс-служба фонда.

«Эскалация конфликта в Украине создает непосредственную и растущую угрозу жизни и благополучию 7,5 миллионов детей в Украине. Вовлеченные в конфликт дети и семьи нуждаются во всей возможной помощи прямо сейчас», - отмечается в сообщении.

В ЮНИСЕФ подчеркивают, что не только за последние восемь лет конфликта на востоке Украины серьезно пострадали дети по обе стороны линии соприкосновения – потребности в гуманитарной помощи в Украине возрастают с каждым часом и сейчас.

«Сотни тысяч людей остаются без чистой питьевой воды из-за повреждения инфраструктуры систем водоснабжения, причем многие из них лишены доступа и к другим основным услугам, таким как здравоохранение. Люди испытывают нехватку критически важных медицинских принадлежностей и вынуждены прекратить осуществление срочных мер по сдерживанию вспышки полиомиелита. ЮНИСЕФ работает с партнерами над тем, чтобы охватить уязвимых детей и семьи основными услугами, включая здравоохранение, образование, защиту, водоснабжение и санитарию», - говорится в пресс-релизе.

ЮНИСЕФ также создает в Молдове, Польше и Румынии безопасные пространства Blue Dot («синие точки») для оказания необходимой поддержки семьям с Украины, которые пересекают границу каждый день.

Сейчас ЮНИСЕФ занимается доставкой воды в районы, затронутые конфликтом; размещением медицинских, гигиенических и учебных материалов для использования в экстренных ситуациях как можно ближе к населенным пунктам вдоль линии соприкосновения; сотрудничает с муниципалитетами для обеспечения немедленной помощи нуждающимся детям и семьям; создает мобильные группы, которые оказывают психосоциальную помощь детям, получившим травмы вследствие хронического отсутствия безопасности (мобильные группы реагируют на случаи насилия, жестокого обращения, разлуки с семьей, гендерного насилия, психического здоровья и психического расстройства, а также случаев инвалидности). Также ЮНИСЕФ проводит ремонт поврежденных школ, детских садов, жизненно важных объектов водоснабжения и санитариев.

Собранные в Казахстане средства позволят расширить масштабы гуманитарной помощи: «Они помогут удовлетворить быстро растущие гуманитарные потребности, включая неотложную медицинскую помощь, критически важные лекарства, медицинские принадлежности и оборудование, чистую питьевую воду для питья и гигиены, а также жилье и защиту для тех, кто был вынужден прокинуть свои дома».

Поддержать ЮНИСЕФ в работе с детьми в Украине и соседних странах можно, сделав пожертвование на сайте: https://uni.cf/3vATVk4