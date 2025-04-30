Антибуллинговая программа в пилотных школах показала положительные результаты – Минпросвещения

В диагностическом опросе национального научно-практического института благополучия детей «Өркен» приняли участие более 20 тысяч учащихся, их родителей и педагогов пилотных школ. Активность участия респондентов в мероприятиях по обеспечению психологической безопасности выросла почти в пять раз по сравнению с началом апробации.

«Как показывают результаты, в пилотных школах фиксируется устойчивая положительная динамика», - заявили в министерстве.

По данным ведомства, улучшились взаимоотношения между педагогами и учащимися; в три раза выросло число детей, которые ощущают, что в школе есть взрослый, готовый выслушать и помочь; отношения между школьниками стали более доброжелательными; сократилось количество случаев насмешек и использования обидных прозвищ среди учеников; педагоги реже сталкиваются с угрозами и давлением со стороны администрации и коллег.

В министерстве просвещения напомнили, что антибуллинговая программа «ДосболLIKE» начнет внедряться во всех школах и колледжах с 1 сентября этого года.

Напомним, что сейчас апробация программы проводится в 50 школах в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областях, в областях Абай, Улытау и Жетысу, а также в Астане и Алматы. Как отмечали ранее в Минпросвещения, школы для апробации программы были определены непосредственно региональными управлениями образования, исходя из нужд и запросов развития регионов. В основном это школы с неблагоприятным социально-психологическим климатом.

Программа основана на системном подходе к проблеме буллинга и охватывает учащихся с 1 по 11 класс. Главным средством профилактики является создание благоприятного социально-психологического климата в школе, развитие культуры неприятия насилия через социально-эмоциональное обучение. Участниками программы являются не только классные руководители, но и социальные педагоги, сотрудники организации образования, техперсонал школы.

Программа включает четыре занятия и социальную проектную деятельность обучающихся в течение года, где они осваивают навыки поведения в ситуации травли/буллинга, социально-эмоциональные навыки. В числе тематики занятий и связанных с ними проектов - самопознание, саморазвитие (рефлексия, самооценка, уверенность в себе, личные границы, стрессоустойчивость, эмпатия, жизнестойкость), навыки позитивной коммуникации, разрешения конфликтов.

Также в программе предусмотрено системное обучение педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также технического персонала, медсестер, сотрудников пищеблока и др. Родители же осваивают тактику поведения в ситуациях буллинга.