Антибуллинговая программа в пилотных школах показала положительные результаты – Минпросвещения

В министерстве просвещения сообщили, что промежуточные итоги антибуллинговой программы «ДосболLIKE» показали положительную динамику. Школьники стали осознаннее относиться к вопросам психологической безопасности.
В диагностическом опросе национального научно-практического института благополучия детей «Өркен» приняли участие более 20 тысяч учащихся, их родителей и педагогов пилотных школ. Активность участия респондентов в мероприятиях по обеспечению психологической безопасности выросла почти в пять раз по сравнению с началом апробации.
«Как показывают результаты, в пилотных школах фиксируется устойчивая положительная динамика», - заявили в министерстве.
По данным ведомства, улучшились взаимоотношения между педагогами и учащимися; в три раза выросло число детей, которые ощущают, что в школе есть взрослый, готовый выслушать и помочь; отношения между школьниками стали более доброжелательными; сократилось количество случаев насмешек и использования обидных прозвищ среди учеников; педагоги реже сталкиваются с угрозами и давлением со стороны администрации и коллег.
В министерстве просвещения напомнили, что антибуллинговая программа «ДосболLIKE» начнет внедряться во всех школах и колледжах с 1 сентября этого года.
Напомним, что сейчас апробация программы проводится в 50 школах в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областях, в областях Абай, Улытау и Жетысу, а также в Астане и Алматы. Как отмечали ранее в Минпросвещения, школы для апробации программы были определены непосредственно региональными управлениями образования, исходя из нужд и запросов развития регионов. В основном это школы с неблагоприятным социально-психологическим климатом.
Программа основана на системном подходе к проблеме буллинга и охватывает учащихся с 1 по 11 класс. Главным средством профилактики является создание благоприятного социально-психологического климата в школе, развитие культуры неприятия насилия через социально-эмоциональное обучение. Участниками программы являются не только классные руководители, но и социальные педагоги, сотрудники организации образования, техперсонал школы.
Программа включает четыре занятия и социальную проектную деятельность обучающихся в течение года, где они осваивают навыки поведения в ситуации травли/буллинга, социально-эмоциональные навыки. В числе тематики занятий и связанных с ними проектов - самопознание, саморазвитие (рефлексия, самооценка, уверенность в себе, личные границы, стрессоустойчивость, эмпатия, жизнестойкость), навыки позитивной коммуникации, разрешения конфликтов.
Также в программе предусмотрено системное обучение педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также технического персонала, медсестер, сотрудников пищеблока и др. Родители же осваивают тактику поведения в ситуациях буллинга.
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