Пятерых детей доставили в больницу после ДТП в Косшы

Один ребенок госпитализирован в реанимацию
В среду, 9 апреля, около 7 утра в жилом массиве «Лесная поляна» города Косшы микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП. Как сообщили агентству Kazinform в управлении общественного здравоохранения Астаны, в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 были доставлены пять детей.
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