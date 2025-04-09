Один ребенок госпитализирован в реанимацию
Пятерых детей доставили в больницу после ДТП в Косшы
фото пресс-службы департамента полиции Акмолинской области

В среду, 9 апреля, около 7 утра в жилом массиве «Лесная поляна» города Косшы микроавтобус, перевозивший детей, попал в ДТП. Как сообщили агентству Kazinform в управлении общественного здравоохранения Астаны, в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 были доставлены пять детей.

По предварительным данным полиции, возле одного из магазинов столкнулись маршрутный автобус марки «Ивеко» и микроавтобус марки «Тойота». После столкновения с «Ивеко» микроавтобус «Тойота» по инерции врезался в автобусный павильон. Всего в микроавтобусе находились 10 детей, которых перевозили в детский сад.

После комплексного обследования реаниматологом, нейрохирургом, травматологом и хирургом, а также после рентгенографии, КТ и УЗИ, четверо детей были отпущены на амбулаторное лечение.

«Один ребенок госпитализирован в отделение реанимации для дальнейшего наблюдения, - уточнили в ведомстве.

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