Продажу новорожденного ребенка пресекли в Алматы

Сотрудники департамента КНБ по Алматы и управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей новорожденными, сообщает Polisia.kz.

Подозреваемые были задержаны во время передачи денег за ребенка, факт попытки продажи задокументирован в ходе оперативных мероприятий.

По версии следствия, преступная схема через соцсети действовала в течение нескольких лет. Задержанные выступали посредниками в передаче младенцев от женщин из социально уязвимых слоев населения, включая иностранок, к желающим приобрести ребенка.

Сейчас ребенок помещен в специализированное учреждение, а правоохранительные органы проверяют возможные эпизоды в других регионах.

Как подчеркнул первый заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов, была «устойчивая схема, возможно, с межрегиональными связями».

«Работа по установлению всех причастных лиц продолжается», - добавил он.