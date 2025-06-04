Продажу новорожденного ребенка пресекли в Алматы

Полиция полагает, что схема продажи новорожденных через соцсети действовала не один год
Сотрудники департамента КНБ по Алматы и управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции города пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся торговлей новорожденными, сообщает Polisia.kz.
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