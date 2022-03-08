Менее 200 пациентов с коронавирусом в Казахстане остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии

На 6 марта в Казахстане зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных случаев не зафиксировано, от коронавирусной инфекции скончался 1 человек.

Всего зарегистрирован 88 325 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 344, от коронавирусной инфекции скончались 13 636.

На 8 марта лечение от КВИ продолжают получать 13 972 человека (12 899 КВИ+ и 1 073 КВИ-), из них в стационарах находится 1 409 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 12 563 пациента. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 108 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 41 пациент, на аппаратах ИВЛ – 20 пациентов.