Доля участия Нацбанка в объеме сегодняшних торгов составила 94,4%
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Нацбанк провел интервенции почти на $200 млн
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Доля участия Национального банка Казахстана в объеме сегодняшних валютных торгов составила 94,4%, регулятору пришлось провести интервенции почти на $200 млн.

Как напомнили в Нацбанке, на фоне усиления волатильности на глобальных финансовых рынках и в целях недопущения дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке сегодня торги на биржевой площадке KASE прошли в форме франкфуртского аукциона. Этот механизм позволяет определить цену отсечения аукциона, по которой заключается максимально возможный объем сделок, и нацелен на предотвращение необоснованной волатильности.

«По итогам аукциона, курс тенге сложился на уровне 510,00 тенге за один доллар США. Объем торгов составил 210,7 млн долларов США. Валютные интервенции НБРК составили 198,9 млн долларов США, доля участия НБРК составила 94,4%», - сообщил регулятор.

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