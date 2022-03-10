В Казахстане кардинально пересмотрят механизмы предоставления и покупки жилья через «Отбасы банк»

Правительство Казахстана планирует кардинально пересмотреть механизмы предоставления и покупки жилья гражданами через «Отбасы банк». Во-первых, этот институт перестанет существовать как банк второго уровня и выйдет из-под контроля Национального банка, а гарантированием сохранности вкладов в жилищные строительные сбережения займется правительство, которое и будет определять эти размеры. «Отбасы банк» станет национальным институтом развития и единым оператором, будет распределять как арендное жилье, так и покупку единственного жилья в стране. Кроме того, изменятся и подходы получения жилья для социально уязвимых категорий граждан. Эти и другие поправки заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики», который в четверг презентовали в мажилисе.

«В рамках законопроекта “Отбасы банк” преобразовывается в национальный институт развития, основной задачей которого будет развитие жилищных отношений по обеспечению жильем граждан по республике», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев.

В этой связи, отметил он, «Отбасы банк» будет выведен из системы банков второго уровня и получит статус национального института развития, который будет централизовано осуществлять учет, постановку и распределение жилья. Правовой статус «Отбасы банка» будет определяться законодательными актами, сам институт будет выведен из числа субъектов, поднадзорных агентству по регулированию и развитию финансового рынка. При этом агентство и Нацбанк сохранят за собой контроль и надзор по некоторым вопросам, в том числе по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

«Вместе с тем “Отбасы банк” будет осуществлять банковские и другие операции без лицензии агентства в рамках, определенных законодательством Республики Казахстан, такие как прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, кассовые операции, банковские заемные операции, предоставление вкладчикам жилищных, промежуточных и предварительных жилищных займов и другие. При этом, учитывая, что основанием для выплаты гарантийного возмещения является решение уполномоченного органа о лишении банка второго уровня лицензии на проведение банковских операций, участие “Отбасы банка” в системе обязательного гарантирования депозитов не представляется возможным. В связи с чем предлагается, чтобы сохранность вкладов в жилищные строительные сбережения, размещенные в “Отбасы банке”, гарантировало государство в размере и порядке определяемым правительством», - объяснил вице-министр.

По новому механизму базу очередников акиматов передадут в банк, на площадке которого создадут центр обеспечения жильем, куда включат всех граждан, нуждающихся в жилье. Новая система позволит применить принцип «одного окна», и гражданам больше не придется ходить по нескольким инстанциям и доказывать статус «нуждающегося в жилье».

«В предлагаемой новой модели предоставления мер государственных поддержек, направленных на улучшение жилищных условий, распределение жилья будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов. Очередникам с низкими доходами до одного прожиточного минимума на каждого члена семьи будут оказаны меры государственной поддержки в виде субсидирования арендных платежей за жилье, арендованное из частного жилищного фонда. Очередникам, которые располагают доходами выше одного прожиточного минимума, будут оказаны меры государственной поддержки в виде льготных жилищных займов для приобретения жилья в собственность», - добавил Дауылбаев.

Вице-министр сообщил, что по новому порядку постановки на учет право вставать в очередь нуждающихся в жилище получат граждане, не имеющие жилья в течение последних 10 лет.

«В связи с внедрением новых подходов и справедливого принципа распределения жилья предлагается пересмотреть действующие льготы и приоритеты для отдельных категорий граждан на получение жилищ из государственного жилищного фонда. В соответствии с действующим законодательством предусмотрено безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда определенным категориям граждан. Необходимо отметить, что с 2019 года местные исполнительные органы предоставляют арендное жилище без права выкупа. В этой связи предлагается исключить право безвозмездной приватизации для всех категорий граждан», - рассказал о новшествах Дауылбаев.

При этом, подчеркнул он, граждане, имеющие в пользовании жилище из госжилфонда с правом выкупа, но не воспользовавшиеся безвозмездным правом приватизации, сохранят свои права. А механизм приватизации жилищ по остаточной стоимости остается без изменений.

Также в рамках нового законопроекта жилищная политика отойдет из категорийной принадлежности. Распределение жилья будет осуществляться по принципу даты постановки на учет и доходов граждан. В этой связи разработчики предлагают пересмотреть имеющиеся льготы за счет внедрения новых подходов, которые «позволят обеспечить равный доступ к распределению жилья среди всех очередников».

«На учет для получения жилья может встать любой гражданин РК, нуждающиеся в жилье, вне зависимости от принадлежности к той или иной категории. Предусматриваются меры по сохранению очередности для многодетных семей и неполных семей, в случае изменения их статуса в связи с достижением детей совершеннолетия либо их смерти. Не будут сниматься с очереди кандасы, в случае их переселения в северные регионы. В целях чествования граждан, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, а также спасении человеческих жизней, предлагается, чтобы семьи таких лиц обеспечивались жилищем не позднее одного года местными исполнительными органами. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, при распределении жилья также предусматривается выделение дополнительной комнаты», - озвучил паны вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.

Вместе с тем для решения жилищного вопроса в сельской местности МИИР предлагает внедрить механизм субсидирования затрат работодателей при строительстве арендных домов на селе. Субсидированию будут подлежать затраты работодателей после ввода дома в эксплуатацию в размере 50% от его стоимости и общей площадью не более 100 кв. м, со стоимостью не более 10 млн тенге. Жилье планируется предоставлять при наличии трудового договора, заключенного между работодателем и работником на пять лет.