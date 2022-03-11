Ремонт взлетно-посадочной полосы не повлияет на авиасообщения, заявили в аэропорту Актобе

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Актобе нет критических дефектов, поэтому приостанавливать ее эксплуатацию и авиасообщение не планируется, заявил председатель правления АО «Международный аэропорт Алии Молдагуловой» Дастан Малиев. Как сообщили в пятницу в пресс-службе воздушной гавани, все ремонтные работы планируется завершить до 16 марта.

«Критических дефектов на взлетно-посадочной полосе на данный момент нет. Однако мы продолжаем осуществлять текущий срочный ремонт наиболее уязвимых участков. Все три авиакомпании рассказали, что состояние ВПП удовлетворительное. Они не панируют прекращать полеты в аэропорт Актобе», - цитирует Малиева пресс-служба аэропорта.

В данный момент принято решение провести в срочном порядке ремонтные работы и заменить некоторые участки взлетно-посадочной полосы.

«Погодные условия не позволяют в полной мере осуществить ремонтные работы, однако критические дефекты уже устраняются. До 16 марта аэропорт продолжит осуществлять текущие ремонтные работы. Поясним, что комитетом гражданской авиации были даны конкретные замечания по устранению дефектов. Мы уже работаем в этом направлении. В срок все будет сделано», - обещает председатель правления аэропорта Актобе.

Ранее в комитете гражданской авиации сообщали, что из-за дефектов эксплуатация взлетно-посадочной полосы будет приостановлена с 17 марта.