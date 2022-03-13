Почти тысяча пациентов с коронавирусом по-прежнему находится в больницах Казахстана

На 11 марта в Казахстане зарегистрировано 28 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Летальных случаев не зафиксировано, а от коронавирусной инфекции скончалось 3 человека, сообщает пресс-служба Минздрава.

Общее число случаев пневмонии достигло 88 418, из них 5 347 – с летальным исходом. От коронавирусной инфекции за время пандемии скончались 13 646 человека.

На 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 10 881 человек (9 825 КВИ+ и 1 056 КВИ-), из них в стационарах находятся 988 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 9 893 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 89 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 26 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 21 пациент.