​Пять человек погибли в Петропавловске во время пожара в жилом доме

Пять жителей Петропавловска погибли во время пожара в 4-квартирном жилом доме, расположенном в микрорайоне Береке. Площадь возгорания составила 60 кв. м., огнем была уничтожена веранда, частично пострадала кровля одной из квартир, сообщает ДЧС Северо-Казахстанской области.

На момент прибытия пожарников в 01:13 часов было установлено, что в доме горит квартира №3. Шиферная кровля дома над квартирой и верандой были охвачены пламенем, что указывало на позднее сообщение о пожаре, шел густой дым. Возгорание было ликвидировано в 02:24. Оно охватило 60 кв. м. от общей площади дома в 220 кв. м.

«В ходе ликвидации огня в квартире были обнаружены безжизненные тела двух мужчин, 1975 и 1979 годов рождения, и 2 женщин 1960 и 1967 годов рождения. В помещении веранды обнаружено обгоревшее тело еще одного мужчины, 1960 года рождения. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу», − сообщили в ДЧС.

В тушении пожара были задействованы силы и средства 4 пожарных частей Петропавловска, 30 человек личного состава и 6 единиц техники.

«Предварительная причина пожара – распитие спиртного напитка, курение сигарет в постели. Ущерб устанавливается. Погибшие к категории социально уязвимых слоев населения не относились, на учете как лица, злоупотребляющие спиртными напитками не состояли», − говорится в сообщении.

В 2022 году на территории Северо-Казахстанской области произошло 115 пожаров, в которых погибло 12 человек и пострадало 4 человека. Материальный ущерб от них составил около 72 млн. тенге.