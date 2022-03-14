Они собрались у здания департамента полиции Алматы
Сторонники Демпартии требуют освободить Жанболата Мамая
Фото Назерке Курмангазиновой

Больше 30 человек собрались у здания департамента полиции Алматы, требуя освобождения лидера незарегистрированной Демократической партии Жанболата Мамая.

Сегодня в 15:00 следственный суд должен вынести решение о мере пресечения для политика, которого подозревают по двум статьям Уголовного кодекса – распространение заведомо ложной информации и оскорбление представителя власти.

Представители акимата и прокуратуры Алмалинского района требуют от собравшихся разойтись, в противном случае районный прокурор Бауыржан Ертаев обещает «принять меры» к прекращению акции.

Политика задержали две недели назад, обвинив в организации траурного митинга в Алматы 13 февраля. Суд арестовал его на 15 суток. Но после отбытия срока адмареста Жанболата Мамая не освободили из изолятора временного содержания. Его супруга Инга Иманбай сообщила, что статус политика по уголовному делу о распространении ложной информации, где он был признан свидетелем, изменен на «подозреваемый».

Жанболат Мамай проходил свидетелей по двум уголовным делам.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Корреспондент интернет-журнала Vласть

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