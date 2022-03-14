Дать оценку сделкам «Казахтелекома» просят миноритарные акционеры

Миноритарные акционеры «Казахтелекома» выступили с заявлением в связи с задержанием племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды. В связи с тем, что он являлся одним из бенефициаров крупной доли компании, акционеры просят дать правовую оценку нескольким сделкам, в числе которых продажа на бирже KASE 24% доли «Казахтелекома» в АО «Kcell».

«В связи с задержанием Кайрата Сатыбалды, одного из бенефициаров крупной доли в АО “Казахтелеком”, миноритарные акционеры компании, объединенные Казахстанской Ассоциацией миноритарных акционеров (QAMS), выражают надежду на то, что без внимания правительства Казахстана как конечного собственника госдолей в национальных компаниях не останется сделка (череда сделок) по продаже на бирже KASE 24%-ной доли “Казахтелекома” в АО “Kcell” в конце сентября 2021 года», - говорится в заявлении Ассоциации QAMS, опубликованном в понедельник.

Миноритарные акционеры также считают необходимым дать правовую оценку данной череде сделок со стороны госорганов. Кроме того, они выражают надежду, что расходная часть бюджета компании, включая расходы в рамках проводимых тендеров по закупке товаров и услуг, претерпит существенное улучшение в сторону прозрачности.

«Миноритарные акционеры рассчитывают, что таким образом увеличится база для распределения прибыли “Казахтелекома” между акционерами посредством дивидендных выплат», - отмечается в заявлении.

Вместе с тем они надеются, что акционерная структура «Казахтелекома» станет адекватной требованиям американской биржи NASDAQ с тем, чтобы был открыт путь для листинга компании на NASDAQ.

Напомним, накануне в аэропорту Алматы был задержан племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды. Он планировал улететь в Дубаи. Его подозревают в миллиардных хищениях в «Казахтелекоме». Кроме того, по данным антикоррупционной службы, «проверяется причастность Сатыбалды к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства».