Она будет называться «Жер Қорғаны»
Мухтар Тайжан заявил о создании политической партии
Фото «Казинформ»

Общественный деятель и политик Мухтар Тайжан объявил о создании политической партии, которая будет называться «Жер Қорғаны». Тайжан планирует объединить жителей всех аулов Казахстана, чтобы согласовано добиваться исполнения законных требований со стороны правительства и местных властей.

«​С сегодняшнего дня я начинаю формировать новую политическую партию. Чтобы провести реальные политические и экономические реформы, 80-90% членов мажилиса, сената и правительства должны поменяться. Для этого нам, патриотам страны и нации, нужно создать новую партию и выиграть Amanat в честной конкуренции, чтобы прийти к власти на следующих выборах!» - написал политик на своей странице в Facebook.

Среди требований партии - запрет на продажу сельхозземель в частную собственность гражданам Казахстана, строгий запрет на продажу/аренду земли иностранцам, установление открытого земельного кадастра, возвращение в собственность государства нерационально используемых земель, запрет на субаренду, ужесточение требования пользования землями гражданами Казахстана, ужесточение требования к получению гражданства РК и другое.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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