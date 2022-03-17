Кроме того, будут внесены порядка 30 поправок в Конституцию
Более 20 законов примет парламент до конца года для реализации послания Токаева
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Vласть

Для реализации послания президента народу Казахстана парламенту необходимо внести более 30 поправок в Конституцию и до конца года принять более 20 законов, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената спикер палаты Маулен Ашимбаев.

«Для реализации новых инициатив, озвученных в послании, наш президент сказал, что необходимо будет внести изменения более чем в 30 статей Конституции. Кроме этого, до конца этого года нам необходимо будет принять более 20 законов», - сказал Ашимбаев.

Спикер палаты подчеркнул, что новое послание отличалось от предыдущих как по смыслу, так и по значению. В нем четко обозначены приоритеты и направления создания нового Казахстана, его модернизация и обновление. Ашимбаев подчеркнул, что перед парламентом стоят масштабные задачи, поэтому в дальнейшем необходимо проводить «системную и комплексную работу», а при принятии законов – учитывать мнение населения, представителей гражданского общества и экспертов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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