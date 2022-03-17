Более 20 законов примет парламент до конца года для реализации послания Токаева

Кроме того, будут внесены порядка 30 поправок в Конституцию
Тамара Вааль, Vласть
Для реализации послания президента народу Казахстана парламенту необходимо внести более 30 поправок в Конституцию и до конца года принять более 20 законов, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената спикер палаты Маулен Ашимбаев.
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