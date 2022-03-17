Агентство по финмониторингу подтвердило информацию о расследовании
Кайрат Боранбаев арестован на два месяца – АФМ
ФОТО PROSPORTS.KZ

Тамара Вааль, Vласть

Агентство по финансовому мониторингу подтвердило информацию о расследовании уголовного дела в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева. Как сообщили в ведомстве в четверг, суд санкционировал его арест на два месяца.

«Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 17 марта судом Боранбаеву санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование продолжается.

Накануне несколько телеграм-каналов и информагентств опубликовали кадры видео, на котором его ведут в наручниках, предположительно, в столице, куда его доставили в этот день. Задержан предприниматель был во вторник во второй половине дня.

Кайрат Боранбаев – крупный предприниматель, владеющий проектами в нефтегазовом секторе, девелопменте и ритейле, ему принадлежит доля в Esentai Mall и Esentai Tower, он также контролирует франшизу McDonalds в Казахстане, а также частично – в Беларуси и России. Журнал Forbes Kazakhstan в своем рейтинге богатейших людей Казахстана в прошлом году оценил его состояние в $590 млн.

Боранбаев является родственником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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