Указы и постановления по новым областям разработают только в июне – Минюст

Работу над поправками в Конституцию, связанными с основными политическими реформами, среди которых полномочия президента, порядок формирования палат парламента и другие, правительство начнет в апреле, по другим поправкам в конституционные законы и другое законодательство работу планируется начать к осени. А указы президента и постановления правительства по новым областям будут подготовлены в июне. Об этом в пятницу в ходе заседания правительства сообщил министр юстиции Канат Мусин.

«Разработан проект общенационального плана по реализации послания, который предполагает внесение изменений в Конституцию по вопросам полномочий президента, ограничений, связанных с его пребыванием в должности, выхода из политических партий председателей и членов центральной избирательной комиссии, Счетного комитета, Конституционного совета, порядка формирования и функций сената и мажилиса, преобразования Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату, порядка формирования маслихатов, создания Конституционного суда, с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека, закрепления в Конституции решения об отмене смертной казни. Разработка проекта закона по данному блоку предполагается в апреле», - сказал Мусин.

Что касается внесения изменений в конституционные законы и законы по вопросам запрета акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий, порядка формирования и функций сената и мажилиса, согласования кандидатур на посты председателей Конституционного совета и Высшего судебного совета, образования Высшей аудиторской палаты, порядка формирования и функций маслихатов, упрощения процедуры регистрации политических партий, а также по вопросам деятельности прокуратуры и уполномоченного по правам человека, совершенствования выборного процесса, расширения категорий дел с участием суда присяжных, пересмотра закона о средствах массовой информации, местного самоуправления, то над ними работу предполагается начать в августе.

Вместе с тем указы президента и постановления правительства, связанные с образованием Абайской, Улытауской и Жетысуской областей, а также с ограничением по количеству заместителей акимов областей и городов республиканского значения будут разработаны в июне.