Дождливая погода в Алматы сохранится до 20 марта – синоптики

В Алматы в пятницу ожидается сильный дождь, с перерывами он будет идти до 20 марта, сообщает пресс-служба акимата со ссылкой на «Казгидромет». Коммунальные службы города готовятся к подтоплениям.

«18 марта с 04:30 часов в городе Алматы начался дождь. В целях предупреждения и ликвидации подтоплений ночью организовано дежурство подрядных организаций. Для организации работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 650 человек, 266 единиц спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 2000 мешков с песком», - сообщили в акимате.

По прогнозу «Казгидромета», в пятницу временами ожидается сильный дождь, осадки будут в городе до 20 марта, но с перерывами. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов.

Между тем, по информации ДЧС города, по данным на 10 утра, уже поступило 15 сообщений на «112» по локальным затоплениям. Основная причина затоплений - засорение арычных сетей мусором и заиливание труб.