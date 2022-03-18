Всего завершено с обвинительным уклоном расследование 188 уголовных дел
166 уголовных дел по январским событиям направлено в суд – МВД
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Тамара Вааль, Vласть

Из 2 988 уголовных дел по преступлениям, совершенным во время январских событий, по 188 расследование завершено с обвинительным уклоном, из них 166 уже направлены в суд. Об этом в пятницу президенту рассказал глава ведомства Марат Ахметжанов, сообщает сайт Акорды.

«Согласно представленным президенту данным, в производстве (МВД – V) находится 2 988 уголовных дел, с обвинительным актом окончены 188 дел, из которых 166 направлены в суд. Одновременно проводится работа по изъятию из незаконного оборота похищенного оружия», - говорится в сообщении.

Глава МВД также доложил о пересмотре системы оценки работы полиции, дебюрократизации и оптимизации процесса судебного производства, а также по обеспечению законности и усилению защиты прав граждан. Кроме того, он рассказал о модернизации уголовно-исполнительной системы, улучшении правового положения и условий содержания осужденных и их ресоциализации.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка в стране, качественный переход к сервисной модели работы органов внутренних дел.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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