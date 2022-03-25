Зарегистрировано 2 случая пневмонии
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2 человека скончались за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии
фото с сайта столичного акимата

На 23 марта в Казахстане зарегистрировано 2 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 10 человек выздоровели, сообщает Минздрав.

Общее число случаев пневмонии – 88 563, летальных случаев – 5 351, от коронавирусной инфекции скончались за время пандемии 13 657 человек.

На 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 5 377 человек (4 366 КВИ+ и 1 011 КВИ-), из них в стационарах – 565 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся – 4 812. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 21 пациент, на аппаратах ИВЛ – 10 пациентов.

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