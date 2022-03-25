Один причал на КТК сегодня начнет работу – Акчулаков

Один из выносных причальных устройств на Каспийском трубопроводном консорциуме может заработать уже сегодня. И, как заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков, это спасет Казахстан в «значительных потерях по добыче».

«Вчера мы вели технические консультации с нашими коллегами – КТК, и на сегодняшнее утро есть информация, что ВПУ-1 все-таки заработает сегодня, подадут танкер. И это, в принципе, нас спасает в значительных потерях по добычи. Поэтому будем надеяться, что погода уляжется, шторм уляжется, ВПУ-1 сегодня включится в работу, танкеры встанут на погрузку, и по ВПУ-2 и 3 в течение трех недель, надеемся, что наши коллеги завершат ремонт и все нормализуется», - сказал Акчулаков.

Он напомнил, что из-за шторма на Черном море на ВПУ-3 произошла авария, а на ВПУ-2 также наблюдались перебои в работе. Для того чтобы их обследовать, были отключены все три причала.

«Это означает, что наши месторождения какие-то несколько дней могут работать на резервуарный парк, после чего, если затянется ситуация с ремонтом ВПУ на порте Новороссийск, это может привести к сокращениям добычи на всех трех крупных месторождениях», - добавил глава Минэнерго.