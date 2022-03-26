Около 500 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

На 24 марта в Казахстане зарегистрировано 18 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных исходов не зафиксировано, 9 человек выздоровели, сообщает Минздрав.

Общее число случаев пневмонии – 88 581, летальных случаев – 5 351, от коронавирусной инфекции скончались за время пандемии 13 658 человек.

На 26 марта лечение от КВИ продолжают получать 4 622 человека (3 602 КВИ+ и 1 020 КВИ-), из них в стационарах – 516 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся – 4 106. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 18 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 7 пациентов.