В России заблокировали сайт радио «Азаттык»

Также заблокированы службы радио в Таджикистане и Туркменистане
Роскомнадзор по требованию генеральной прокуратуры ограничил доступ к трем сайтам центральноазиатских служб радио «Свобода» в России, пишет «Медиазона».
Еще по теме:
- Журналисты в Казахстане не будут подвергаться гонениям, обещает глава Мининформации
- Верховный суд отменил постановление Военного суда в адрес журналиста сайта Sotreport.kz
- Мажилис одобрил поправки в законодательство, ужесточающие требования к соцсетям и мессенджерам
- Журналистов радио “Азаттык” вызвали в прокуратуру по делу о январских событиях
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые