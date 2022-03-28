В России заблокировали сайт радио «Азаттык»

Как следует из реестра «Роскомсвободы», отслеживающей заблокированные ресурсы, сайты казахстанского радио «Азаттык», таджикистанского радио «Озоди» и туркменистанского радио «Азатлык» были заблокированы 26 марта, при этом решение об этом датировано 28 января.

С начала военного вторжения России в Украину российские власти ужесточили наказание за распространение фейков о боевых действиях и начали блокировать независимые российские СМИ. В реестр запрещенных ресурсов попали «Медуза», «Эхо Москвы», «Дождь», «Кавказский узел», The Village, Republic, Agentura.ru, а также сама «Медиазона». Список заблокированных ресурсов пополняется практически каждую неделю. По оценкам экспертов, только за первую неделю войны Россию покинули как минимум 150 журналистов.