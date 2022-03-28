Полиция Алматы возбудила уголовное дело в отношении бывшей радиоведущей «Европа Плюс Казахстан»

Полиция Алматы возбудила уголовное дело по статье «Разжигание национальной розни» в отношении бывшей радиоведущей «Европа Плюс Казахстан» Любови Пановой за комментарии в Facebook.

«Информирую, что нами по данному факту в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.174 УК РК – “Разжигание национальной розни”». Производство досудебного расследования поручено следователям следственного управления ДП города Алматы», - написал в Facebook заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов.

По его информации, сегодня назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы», - заключил он.

Радиоведущая Любовь Панова на фоне военного вторжения России в Украину, отвечая на комментарии в соцсети, пообещала несогласным с российской политикой казахстанцам «позвать на помощь дядю Вову». После этого многие пользователи соцсетей требовали уволить ведущую новостей «за грубые высказывания, разжигание межнациональной розни и за призыв к войне».

«Европа Плюс Казахстан» заявила, что позиция, высказанная Пановой в ее личных аккаунтах в социальных сетях, не имеет ничего общего с политикой радиостанции и пообещала рассмотреть публичные высказывания сотрудницы на дисциплинарном комитете. Сегодня Панова была уволена.