Свыше сотни участков дорог закрыты в Казахстане из-за погодных условий

По данным МЧС, на данный момент из-за погодных условий в Казахстане закрыты участки 111 автодорог, из них 52 республиканского и 59 областного значения. За сутки спасено и эвакуировано 372 человека. А в столице, Алматы и Алматинской области из-за сильного ветра пострадали 6 человек.

«За сутки спасательными подразделениями в г.Нур-Султан, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской обласитях спасено и эвакуировано 372 человека, из них 312 детей. В Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областях в пунктах обогрева находятся 89 человек, из них 11 детей. Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 40 пунктов временного обогрева. Дорожными службами проводится работа по расчистке снега», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

В настоящее время в Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях закрыты 111 участков автодорог, из них 52 республиканского и 59 областного значения. На блок-постах находятся 1 434 единицы техники, из них 946 – это легковые автомобили, 482 – грузовые и 6 автобусов.

Также за истекшие сутки в столице, Алматы, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, частичное отключение электроэнергии.

«В результате чрезвычайных ситуаций в г.г. Нур-Султан, Алматы, Алматинской области пострадали 6 человек, из них 3 детей», - проинформировали в МЧС.

В МЧС создан республиканский штаб по ликвидации ЧС, аналогичные штабы действуют в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях. Для оказания психологической помощи и информационной поддержки в республиканском и территориальных штабах организована работа телефона горячей линии.

По данным «Казгидромета», 30 марта во всех регионах страны объявлены штормовые явления, за исключением города Шымкент: ожидаются осадки (снег, дождь), усиление ветра 15-20 м/с.