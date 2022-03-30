Депутат мажилиса Мухтар Ерман сложил свои полномочия

В среду входе пленарного заседания мажилис согласился с досрочным прекращением полномочий депутата Мухтара Ермана и назначил его членом центральной избирательной комиссии.

«В соответствии с пунктами 3, 8 статьи 24 Конституционного закона от 16 октября 1995 года “О парламенте РК и статусе его депутатов” в связи с подачей депутатом мажилиа парламента Мухтаром Ерманом, ЦИК вносит представление о решении вопроса о досрочном прекращении его полномочий», - сказал член ЦИК Шавкат Утемисов.

Вместе с тем депутат Арман Кожаметов озвучил представление председателя мажилиса о назначении Мухтара Ермана на должность члена ЦИК. Палата проголосовала единогласно.

Кроме того, в мажилисе принял присягу новый депутат по партийному списку партии «Аманат» Константин Авершин, он избран в состав комитета по международным делам, обороне и безопасности.