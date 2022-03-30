Правительство намерено увеличить до 3 трлн тенге гарантированный трансферт из Нацфонда

Правительство Казахстана планирует увеличить гарантированный трансферт из Национального фонда на 600 млрд тенге и довести его до 3 трлн тенге в 2022 году. Соответствующий проект закона опубликован министерством национальной экономики на сайте открытых НПА.

«Проектом закона РК вносится изменение в закон “О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022–2024 годы” в части корректировки суммы гарантированного трансферта в 2022 году. В целях обеспечения сбалансированности республиканского бюджета предлагается размер гарантированного трансферта из Национального фонда увеличить в 2022 году до 3 046 млрд тенге», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, размер гарантированного трансферта, в случае принятия законопроекта, будет увеличен на 2022 год до 3 трлн тенге. Отметим, что в действующем законе, подписанном президентом, гарантированный трансферт на 2022 год определен в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году – 2,2 трлн тенге и в 2024 году – 2 трлн тенге.