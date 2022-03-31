Казахстан и Южная Корея возобновляют безвизовый режим

«С 1 апреля возобновляется действие соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований в отношении казахстанских граждан. Ранее оно было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, граждане Казахстана – владельцы национальных паспортов – вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней», - сообщили в МИД.

Если же казахстанцы выезжают в Корею на работу, учебу или с целью проживания, то им необходимо получить соответствующую визу.

В МИД также напомнили, что в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан «К-ЕТА», согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд. В случае отсутствия такого разрешения авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке на самолет.

«Кроме того, рекомендуем гражданам РК, путешествующим в Республику Корея, заблаговременно уточнять информацию о действующих в этой стране противоэпидемических мерах в консульских учреждениях Республики Корея на территории Республики Казахстан», - заключили в министерстве.