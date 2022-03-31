Стоит задача закрепить за ним этот статус
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Межрелигиозный форум должен стать глобальной диалоговой площадкой по проблемам современности, считает Токаев
Архивное фото с сайта inform.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената Маулена Ашимбаева, сообщает Акорда. Спикер палаты проинформировал о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре этого года в столице.

«Глава государства отметил, что на нынешнем этапе стоит важная задача – закрепить за казахстанским форумом статус универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным проблемам современности», - отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Ашимбаев также рассказал о законотворческой работе палаты, направленной на реализацию послания народу Казахстана.

Токаев подчеркнул, что необходимо качественно обеспечить на законодательном уровне социально-экономические и политические реформы в стране.

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