Межрелигиозный форум должен стать глобальной диалоговой площадкой по проблемам современности, считает Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената Маулена Ашимбаева, сообщает Акорда. Спикер палаты проинформировал о ходе подготовки к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре этого года в столице.

«Глава государства отметил, что на нынешнем этапе стоит важная задача – закрепить за казахстанским форумом статус универсальной глобальной межрелигиозной диалоговой площадки, обеспечивающей конструктивный диалог по самым актуальным проблемам современности», - отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Ашимбаев также рассказал о законотворческой работе палаты, направленной на реализацию послания народу Казахстана.

Токаев подчеркнул, что необходимо качественно обеспечить на законодательном уровне социально-экономические и политические реформы в стране.